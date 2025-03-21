Сергей Моня о продлении отстранения России: «Ничего не изменилось. На конгрессе ФИБА представители РФБ смогут лично переговорить с функционерами»

— Фактически ничего не изменилось. 14−15 мая в Бахрейне пройдет заседание центрального совета ФИБА, в котором примет участие президент РФБ Андрей Кириленко, оно будет играть решающую роль. В следующие два дня состоится конгресс ФИБА. Там будут представители всех национальных федераций. Андрей Кириленко и генеральный секретарь Владимир Дячок смогут лично переговорить со многими функционерами. Получим ли мы ответы на все вопросы — не могу сказать.
— Что можно сказать о дальнейшей подготовке национальных и резервных сборных России?
— Вне зависимости от того, какие будут новости с конгресса ФИБА, у нас расписаны мероприятия для сборных команд всех возрастов. Например, в 20‑х числах мая в Москве пройдет тренировочный лагерь для юношей 2011 года рождения. Негласная задача — сделать его максимально богатым на активности как для игроков, так и для тренеров. Встречи с игроками сборных, работа с нутрициологами, психологами — это должно настроить игроков на правильный путь. Такой же лагерь пройдет и для девушек.
По поводу матчей сборных можно сказать, что переговоры ведутся, но забегать вперед не стоит", — сказал глава департамента национальных и резервных сборных команд России.