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Андрей Зубков: «Ощущения после финальной сирены с ЦСКА были очень классные, но потом наступил ужасный момент»

— Когда поверили, что можно отыграться у ЦСКА?

Источник: Спортс"

— Думаю, что после пятого матча. На ту игру в Москву мы ехали с настроем получится — не получится. В итоге выиграли два очка и поверили в себя. Шестую игру мы забрали крупно («+19»), и тогда пришло осознание, что надо брать трофей. Помню седьмой матч, который начинался очень рано — то ли в 12.00, толи в 13.00. Был сумасшедший ажиотаж, мы пытались достать билеты для своих родных, но это было нереально. Сама игра была очень напряженной, и в заключительной четверти мы смогли вырвать победу. Ощущения после финальной сирены были очень классные, но потом наступил ужасный момент: меня сразу вызвали на допинг-тест.

— То есть Александра Овечкина в победной раздевалке не видели?

— И вот представьте мои ощущения. Ты сидишь и не можешь помочиться в баночку, но при этом понимаешь, как там весело в раздевалке. Еще раньше в комнате для тестирования в холодильнике стояло пиво. Можно было выпить пенного и быстрее пойти в туалет, но в какой-то момент его запретили. Со мной пошел Серега Карасев. В итоге я мучился минут сорок, а Серого мы ждали еще час, — рассказал Зубков в интервью «Спорт-Экспрессу».