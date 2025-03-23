Андрей Зубков: «Ощущения после финальной сирены с ЦСКА были очень классные, но потом наступил ужасный момент»

— Думаю, что после пятого матча. На ту игру в Москву мы ехали с настроем получится — не получится. В итоге выиграли два очка и поверили в себя. Шестую игру мы забрали крупно («+19»), и тогда пришло осознание, что надо брать трофей. Помню седьмой матч, который начинался очень рано — то ли в 12.00, толи в 13.00. Был сумасшедший ажиотаж, мы пытались достать билеты для своих родных, но это было нереально. Сама игра была очень напряженной, и в заключительной четверти мы смогли вырвать победу. Ощущения после финальной сирены были очень классные, но потом наступил ужасный момент: меня сразу вызвали на допинг-тест.