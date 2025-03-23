Леброн Джеймс восстановился от травмы и принял участие в матче с «Чикаго»

В этом сезоне баскетболист в среднем набирает 25,0 очка при 51,7% точности бросков (38,4% с трехочковой дистанции), 8,5 передачи и 8,2 подбора в 58 играх.
В матче с «Чикаго» (115:146) Джеймс стал худшим по показателю плюс-минус (-27). За 31 минуту на паркете у него 17 очков, 7 из 16 с игры, 6 подборов и 4 передачи при 5 потерях.
После возвращения Джеймса состав «Лейкерс» стал самым полноценным за весь сезон. В субботу в списке недоступных игроков значились только Макси Клебер, Кэм Рэддиш и Трей Джемисон.
«У нас просто не было много времени, когда вся команда была бы здорова, приходилось справляться с этим весь сезон. Так что я рад, что в последних 13 играх мы сможем наладить взаимодействие, и, надеюсь, вернуться к той игре, которую демонстрировали до матча с “Селтикс”, — сказал главный тренер “Лейкерс” Джей Джей Редик перед встречей с “Буллс”.
Форвард «озерников» Руи Хатимура также вернулся в состав в субботу после того, как пропустил последние 12 игр из-за повреждения левого колена. Редик заявил, что Хатимура будет ограничен 20−24 минутами на паркете в ближайших нескольких играх.