Леброн Джеймс восстановился от травмы и принял участие в матче с «Чикаго»

«У нас просто не было много времени, когда вся команда была бы здорова, приходилось справляться с этим весь сезон. Так что я рад, что в последних 13 играх мы сможем наладить взаимодействие, и, надеюсь, вернуться к той игре, которую демонстрировали до матча с “Селтикс”, — сказал главный тренер “Лейкерс” Джей Джей Редик перед встречей с “Буллс”.