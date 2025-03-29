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Бен Симмонс: «Благодарен “Бруклину” за возможность играть в баскетбол»

"Безусловно, я вынес много ценных уроков. Думаю, это самое главное. Каждый год все немного меняется. Я благодарен за опыт, который получил здесь, благодарен людям, с которыми познакомился, и за возможность играть в баскетбол — это было здорово.

Думаю, главный вывод — необходимость расти. Быть последовательным, продолжать работать в зале и подавать пример. Это самое важное. В этой лиге никогда не знаешь, чего ожидать. Все меняется, поэтому единственное, что можно делать — продолжать двигаться вперед«, — сказал Симмонс перед матчем с “Нетс”.

Во встрече со своей бывшей командой защитник «парусников» не набрал ни одного очка (0 из 3 с игры), сделал 3 подбора и 3 передачи за 17 минут, а «Клипперс» выиграли со счетом 132:100.

В отличие от возвращений Кевина Дюрэнта, Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена, «Бруклин» не показал на табло благодарственную графику для Симмонса.