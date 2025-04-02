Стеф Карри обошел Леброна Джеймса по количеству матчей с 50 очками и более (15) в победной игре с «Мемфисом»

Карри опередил Леброна Джеймса (14) по количеству матчей с 50 очками и более в регулярных чемпионатах и сравнялся с Дэмианом Лиллардом на 6-м месте. Впереди — Уилт Чемберлен (118), Майкл Джордан (31), Кобе Брайант (25), Джеймс Харден (23) и Элджин Бэйлор (17).
Разыгрывающий «Голден Стэйт» также опередил Джерри Уэста (25192) и вышел на 25-е место по очкам за карьеру в регулярных сезонах.
Это вторая игра с 50 очками и более для Карри в этом сезоне, ранее защитник набирал 56 против «Орландо». Разыгрывающий во второй раз реализовал 12 бросков из-за дуги. Карри лидирует в истории лиги по количеству матчей с 10 трехочковыми и более (27). На втором месте находится Клэй Томпсон (9).
«Уорриорз» победили «Гриззлис» со счетом 132:125.
Форвард Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл — 13 очков, 10 подборов, 12 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Форвард Джимми Батлер добавил 27 очков, 6 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.
Джа Морэнт отличился со стороны «Гриззлис», набрав 36 очков и 6 передач.