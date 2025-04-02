Стеф Карри обошел Леброна Джеймса по количеству матчей с 50 очками и более (15) в победной игре с «Мемфисом»

Это вторая игра с 50 очками и более для Карри в этом сезоне, ранее защитник набирал 56 против «Орландо». Разыгрывающий во второй раз реализовал 12 бросков из-за дуги. Карри лидирует в истории лиги по количеству матчей с 10 трехочковыми и более (27). На втором месте находится Клэй Томпсон (9).