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Стеф Карри обошел Леброна Джеймса по количеству матчей с 50 очками и более (15) в победной игре с «Мемфисом»

На его счету 52 очка (16 из 31 с игры, 12 из 20 трехочковых и 8 из 8 штрафных), 10 подборов, 8 передач, 5 перехватов и 1 блок-шот.

Источник: Спортс"

Карри опередил Леброна Джеймса (14) по количеству матчей с 50 очками и более в регулярных чемпионатах и сравнялся с Дэмианом Лиллардом на 6-м месте. Впереди — Уилт Чемберлен (118), Майкл Джордан (31), Кобе Брайант (25), Джеймс Харден (23) и Элджин Бэйлор (17).

Разыгрывающий «Голден Стэйт» также опередил Джерри Уэста (25192) и вышел на 25-е место по очкам за карьеру в регулярных сезонах.

Это вторая игра с 50 очками и более для Карри в этом сезоне, ранее защитник набирал 56 против «Орландо». Разыгрывающий во второй раз реализовал 12 бросков из-за дуги. Карри лидирует в истории лиги по количеству матчей с 10 трехочковыми и более (27). На втором месте находится Клэй Томпсон (9).

«Уорриорз» победили «Гриззлис» со счетом 132:125.

Форвард Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл — 13 очков, 10 подборов, 12 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Форвард Джимми Батлер добавил 27 очков, 6 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.

Джа Морэнт отличился со стороны «Гриззлис», набрав 36 очков и 6 передач.