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Стив Керр о 52 очках Стефа Карри: «Физическая форма, мастерство, дерзость и вера»

52 очка, 10 подборов, 8 передач и 5 перехватов от звездного разыгрывающего принесли «Уорриорз» победу над «Гриззлис» (134:125).

"Трудно поверить, что ему все еще это удается в таком возрасте. Но он заслужил это своей работой.

Думаю, что неделя отдыха и два раунда гольфа в этой поездке помогли.

В последний раз, когда мы играли в Мемфисе, он не набрал ни одного очка с игры, гарантирую, что он это помнил. Мы проиграли что-то около 50 очков (93:144).

Этому парню 37 лет. Просто невероятно. 52 очка при том, что соперники висели на нем весь матч.

Физическая форма, мастерство, дерзость и вера — нереально наблюдать его за работой«, — признался главный тренер “Голден Стэйт”.