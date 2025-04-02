Стив Керр о 52 очках Стефа Карри: «Физическая форма, мастерство, дерзость и вера»

"Трудно поверить, что ему все еще это удается в таком возрасте. Но он заслужил это своей работой.
Думаю, что неделя отдыха и два раунда гольфа в этой поездке помогли.
В последний раз, когда мы играли в Мемфисе, он не набрал ни одного очка с игры, гарантирую, что он это помнил. Мы проиграли что-то около 50 очков (93:144).
Этому парню 37 лет. Просто невероятно. 52 очка при том, что соперники висели на нем весь матч.
Физическая форма, мастерство, дерзость и вера — нереально наблюдать его за работой«, — признался главный тренер “Голден Стэйт”.