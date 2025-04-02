«Половина команд танкует». Би Джей Армстронг не впечатлен результатом «Оклахомы»

Я уважаю то, чего добился «Тандер», я уважаю игроков. Однако такова эпоха, ничего не поделаешь. Мы штрафуем команды за то, что они не выпускают своих игроков на площадку. Я не помню, чтобы это происходило несколько лет назад«, — сказал трехкратный чемпион НБА в составе “Чикаго”.