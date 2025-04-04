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Карсен Эдвардс установил рекорды Евролиги по количеству трехочковых и очков в одной четверти

Американский разыгрывающий «Баварии» в третьей четверти матча против «Маккаби Тель-Авив» в Белграде реализовал 8 трехочковых и набрал 26 очков.

Источник: Спортс"

Эдвардс установил сразу два рекорда Евролиги — по количеству точных трехочковых и по количеству набранных очков в одной четверти встречи.

«Бавария» уступила «Маккаби» со счетом 90:93. Эдвардс завершил матч с 33 очками при 9 из 18 из-за дуги.