Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энтони Эдвардс травмировал голеностоп в игре с «Бруклином», но вернулся на паркет

Инцидент произошел во второй четверти: Эдвардс выполнял трехочковый из угла и наступил на ногу главного тренера «Нетс» Жорди Фернандеса.

Эдвардс вернулся во второй половине и набрал 28 очков, 10 из 15 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 5 подборов и 3 передачи.

«Миннесота» обыграла «Нетс», одержав четвертую победу подряд — 105:90.