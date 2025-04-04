Энтони Эдвардс травмировал голеностоп в игре с «Бруклином», но вернулся на паркет

Эдвардс вернулся во второй половине и набрал 28 очков, 10 из 15 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 5 подборов и 3 передачи.
«Миннесота» обыграла «Нетс», одержав четвертую победу подряд — 105:90.
Инцидент произошел во второй четверти: Эдвардс выполнял трехочковый из угла и наступил на ногу главного тренера «Нетс» Жорди Фернандеса.
Эдвардс вернулся во второй половине и набрал 28 очков, 10 из 15 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 5 подборов и 3 передачи.
«Миннесота» обыграла «Нетс», одержав четвертую победу подряд — 105:90.