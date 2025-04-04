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Алонзо Моурнинг: «Патрик Юинг мне сказал: “Не, ты нам тут не нужен, иди в “Майами”

«Я хотел остаться в “Шарлотт”, но Дэвид Фэлк сказал: “Не думаю, что “Шарлотт” заплатит тебе такую сумму”. А я ответил: “Ну, знаешь, я готов взять меньше денег, чтобы остаться”.

И тогда мы начали переговоры с Джорджем Шинном, и он сказал… вот его дословные слова: «Ты не стоишь этих денег, черт возьми».

Когда он мне это сказал, я понял: мне нужно валить оттуда.

А потом, в процессе, я связался с Патриком Юингом и спросил его насчет игры под руководством Пэта Райли. Говорю ему: «Я слышал, у него жесткие тренировки». А Пэт такой: «Парень, ты же учился в Джорджтауне! Раз ты пережил наши тренировки, его тебя уже не испугают». И он мне сказал: «Иди в Майами». А я ответил: «Патрик, у меня есть шанс прийти в “Нью-Йорк” и играть с тобой». А он такой: «Нет, я не хочу, чтобы ты был здесь. Иди в “Майами”.

И это стало решающим фактором. Именно так, да. Потому что я поговорил и с Большим Джоном, и с Патриком, и оба сказали мне ехать в Майами", — рассказал Алонзо Моурнинг.