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Джефф Тиг: «Хочу, чтобы “Лейкерс” проиграли в плей-офф»

«Если “Лейкерс” проиграют, это будет из-за Луки — и ты увидишь кучу хейта из ниоткуда. Соцсети “Далласа” будут писать: “Мы рады, что избавились от него!” — и я хочу, чтобы так и случилось! Давайте, ребята!

Нет, правда, я хочу этого, потому что… Я за Эй Ди, мне нравится Эй Ди, он хороший игрок, и мне не нравится, что его втянули в это дерьмо. Так что я немного хочу, чтобы Лука облажался… при этом хочу, чтобы Брон выиграл.

Но хочу, чтобы Лука провалился — чтобы Эй Ди выглядел круто.

Я просто говорю: я хочу, чтобы Лука играл плохо, а Брон — отлично. Мне плевать, выиграют они или нет. У меня нет ставок в этой игре. Но я хочу, чтобы было очевидно, что Эй Ди крут, чтобы все сказали: «Блин, теперь я понимаю… Блин, они, наверное, правы — если Лука так играет в защите, нам нужен был Эй Ди», — сказал Тиг.