Джефф Тиг: «Хочу, чтобы “Лейкерс” проиграли в плей-офф»

Я просто говорю: я хочу, чтобы Лука играл плохо, а Брон — отлично. Мне плевать, выиграют они или нет. У меня нет ставок в этой игре. Но я хочу, чтобы было очевидно, что Эй Ди крут, чтобы все сказали: «Блин, теперь я понимаю… Блин, они, наверное, правы — если Лука так играет в защите, нам нужен был Эй Ди», — сказал Тиг.