Яннис Адетокумбо (35+17+20) стал первым игроком в истории НБА, набравшим такую линейку

«Яннису нужно мыслить скорее как поинт-форварду. Но он уже обладает нужными качествами, так что для него это не такая уж сложная задача. Просто сейчас важно, чтобы он лучше понимал организацию атак, следил за правильным расположением игроков, точным выбором момента и своевременными передачами», — сказал Хэм.