Яннис Адетокумбо (35+17+20) стал первым игроком в истории НБА, набравшим такую линейку

«Когда ты основной распасовщик, нужно продолжать принимать правильные решения для команды. По большей части я стараюсь сделать лучший выбор, как для себя, так и для партнеров», — сказал Адетокумбо.
Главный тренер «Милуоки» Док Риверс покинул скамейку в первой половине из-за плохого самочувствия и наблюдал за игрой из раздевалки, пока ассистент Дарвин Хэм взял на себя руководство. Хэм отметил, что в отсутствие Дэмиана Лилларда (который пропускает игру из-за тромбоза вен) Адетокумбо пришлось чаще выступать в роли разыгрывающего.
«Яннису нужно мыслить скорее как поинт-форварду. Но он уже обладает нужными качествами, так что для него это не такая уж сложная задача. Просто сейчас важно, чтобы он лучше понимал организацию атак, следил за правильным расположением игроков, точным выбором момента и своевременными передачами», — сказал Хэм.
Матч закончился победой «Бакс» — 126:113.