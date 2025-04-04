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Стефен Карри (37 очков) и «Голден Стэйт» одолели «Лейкерс» и Леброна Джеймса (33 очка)

Карри набрал 37 очков, реализовав 10 из 21 броска с игры, 4 из 11 из-за дуги и 13 из 14 штрафных, а также 3 подбора и 6 передач при 2 потерях за 34 минуты на паркете.

Источник: Спортс"

Защитник «Уорриорс» Брэндин Подземски добавил 28 очков (10 из 17 с игры, 8 из 10 из-за дуги), 8 подборов и 6 передач за 36 минут.

Форвард «озерников» Леброн Джеймс ответил 33 очками (10 из 15 с игры, 5 из 8 из-за дуги, 8 из 9 с линии), 5 подборами и 9 передачами при 4 потерях за 40 минут в игре.

Защитник Остин Ривз поддержал лидера «Лейкерс» и набрал 31 очко, реализовав 10 из 20 бросков с игры, 9 из 16 из-за дуги и 2 из 3 штрафных, 6 подборов и 3 передачи за 40 минут на площадке.

Защитник Лука Дончич попал 6 из 17 бросков с игры (19 очков), 0 из 6 из-за дуги, 7 из 7 штрафных. Словенец также собрал 8 подборов и отдал 7 передач, проведя в матче 38 минут.

«Голден Стэйт» одержал победу — 123:116.