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Шэмс Чарания: «Некоторые варианты лечения Джоэла Эмбиида выводили его из строя на следующий сезон. Была выбрана операция, которая позволит ему вернуться»

Центровой «Филадельфии» остановился на артроскопической, малоинвазивной операции на колене.

Источник: Спортс"

«За полтора месяца Эмбиид встретился с огромным количеством специалистов, пытаясь точно понять нужное направление движения. Они перебрали радикальные средства лечения, которые вывели бы его из строя на следующий сезон. Но в итоге Эмбиид и “Сиксерс” остановились на артроскопической операции, которая даст ему шанс выступить в следующем чемпионате.

Нужно не забывать, что у Эмбиида были напряженные взаимоотношения с офисом в этом сезоне. Организация считала, что ему нужно будет в какой-то момент вернуться на площадку и заняться своей физической и игровой формой. Эмбиид настаивал на операции. В итоге он ее получил", — заключил инсайдер ESPN.