Родриг Бобуа получил травму в бесконтактной ситуации в матче с «Црвеной Звездой»

Бобуа покинул арену в инвалидном кресле.
Ветеран набирал 8,9 очка, 1,4 подбора и 1,6 передачи за 19 минут в среднем в матчах Евролиги в 7-м сезоне в турецком клубе.
37-летний французский разыгрывающий «Анадолу Эфес» получил бесконтактную травму ноги в 3-й четверти. Бобуа успел набрать 10 очков и 2 передачи менее чем за 17 минут на площадке.
Бобуа покинул арену в инвалидном кресле.
Ветеран набирал 8,9 очка, 1,4 подбора и 1,6 передачи за 19 минут в среднем в матчах Евролиги в 7-м сезоне в турецком клубе.