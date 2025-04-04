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Родриг Бобуа получил травму в бесконтактной ситуации в матче с «Црвеной Звездой»

37-летний французский разыгрывающий «Анадолу Эфес» получил бесконтактную травму ноги в 3-й четверти. Бобуа успел набрать 10 очков и 2 передачи менее чем за 17 минут на площадке.

Бобуа покинул арену в инвалидном кресле.

Ветеран набирал 8,9 очка, 1,4 подбора и 1,6 передачи за 19 минут в среднем в матчах Евролиги в 7-м сезоне в турецком клубе.