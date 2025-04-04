Ивица Зубац о Джеймсе Хардене: «Всю жизнь хотел играть с таким разыгрывающим»

Для меня важны достижения в защите. Раньше про меня говорили, что я не способен обороняться. Делали упор на мою слабость в этом компоненте. Я много работал с ветеранами, которые очень сильно помогли мне стать лучше. Очень рад сейчас доказать, что люди были не правы.