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Ивица Зубац о Джеймсе Хардене: «Всю жизнь хотел играть с таким разыгрывающим»

"Всю жизнь хотел играть с таким разыгрывающим. Джеймс Харден — один из лучших в плане пик-н-ролла. Это очень помогает мне. Придает мне уверенности. Крутизны, как он говорит.

Источник: Спортс"

Мы постоянно работали над пик-н-роллом в предыдущем и в этом сезоне.

Для меня важны достижения в защите. Раньше про меня говорили, что я не способен обороняться. Делали упор на мою слабость в этом компоненте. Я много работал с ветеранами, которые очень сильно помогли мне стать лучше. Очень рад сейчас доказать, что люди были не правы.

Мне очень важно признание со стороны одноклубников, которые продвигают меня в категории лучшего игрока оборонительного плана, и других профессионалов«, — рассказал центровой “Клипперс”.