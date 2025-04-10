«Мне очень нравится владелец нашей команды (Джо Цай), наш генменеджер (Шон Маркс) и другие люди из руководства. Я оптимистичный по натуре, так что буду приходить на работу каждый день с мыслью, что пробуду здесь еще 15 лет и уйду на покой в Испании. Этот настрой я и буду поддерживать», — поделился Фернандес, который проводит первый год в качестве главного тренера в НБА.
Жорди Фернандес в связи с увольнением Майкла Мэлоуна: «Рассчитываю отработать 15 лет в “Нетс” и уйти на покой в Испании»
Журналист поинтересовался мнением главного тренера «Нетс» о состоянии этой позиции в лиге в связи с неожиданным увольнением Майкла Мэлоуна из «Денвера».