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Жорди Фернандес в связи с увольнением Майкла Мэлоуна: «Рассчитываю отработать 15 лет в “Нетс” и уйти на покой в Испании»

Журналист поинтересовался мнением главного тренера «Нетс» о состоянии этой позиции в лиге в связи с неожиданным увольнением Майкла Мэлоуна из «Денвера».

«Мне очень нравится владелец нашей команды (Джо Цай), наш генменеджер (Шон Маркс) и другие люди из руководства. Я оптимистичный по натуре, так что буду приходить на работу каждый день с мыслью, что пробуду здесь еще 15 лет и уйду на покой в Испании. Этот настрой я и буду поддерживать», — поделился Фернандес, который проводит первый год в качестве главного тренера в НБА.