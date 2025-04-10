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«Он же не пытается пройти собеседование на совмещенную позицию тренера?». Никола Йокич активно участвовал в обсуждении игровых схем в матче с «Кингз»

Обязанности уволенного Майкла Мэлоуна взял на себя его помощник Дэвид Адельман. Камера засняла Николу Йокича, активно выдающего одноклубникам инструкции во время тайм-аута.

Источник: Спортс"

«Он же не пытается пройти собеседование на совмещенную должность тренера и игрока?» — поинтересовался комментатор на трансляции.

«Наггетс» справились с «Сакраменто» в гостях со счетом 124:116.