«Он же не пытается пройти собеседование на совмещенную позицию тренера?». Никола Йокич активно участвовал в обсуждении игровых схем в матче с «Кингз»

«Он же не пытается пройти собеседование на совмещенную должность тренера и игрока?» — поинтересовался комментатор на трансляции.
«Наггетс» справились с «Сакраменто» в гостях со счетом 124:116.
Обязанности уволенного Майкла Мэлоуна взял на себя его помощник Дэвид Адельман. Камера засняла Николу Йокича, активно выдающего одноклубникам инструкции во время тайм-аута.
«Он же не пытается пройти собеседование на совмещенную должность тренера и игрока?» — поинтересовался комментатор на трансляции.
«Наггетс» справились с «Сакраменто» в гостях со счетом 124:116.