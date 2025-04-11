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Лонзо Болл встретился с семьей погибшего человека, чью донорскую хрящевую ткань он получил при трансплантации

Перед матчем против Майами Болл подписал футболки и сфотографировался с матерью, отцом, старшим и младшим братом, а также невесткой покойного Алекса Рейнхардта, который скончался в феврале 2023 года в возрасте 20 лет.
Источник: Спортс"

«Это было невероятно волнительно. Но в этом столько счастья. Все люди, получившие донорские ткани Алекса, это просто дар свыше. Некоторые матери писали нам трогательные слова. А теперь мы познакомились с Лонзо. Мы счастливы видеть, как люди восстанавливаются благодаря Алексу. Конечно, мы бы хотели, чтобы он был здесь», — сказала мать погибшего, Энджи Рейнхардт.

По ее словам, семье позвонили и сообщили, что спортсмен, получивший часть тканей ее сына, хотел бы с ними встретиться. Через несколько недель они узнали, что этим человеком был Лонзо Болл. Вскоре встреча состоялась.

Болл перенес трансплантацию мениска и хряща в левом колене в марте 2023 года после того, как несколько операций не смогли исправить травму, полученную в сезоне-2021/22. Он пропустил сезоны-2022/23 и 2023/24, сыграв с тех пор лишь 35 матчей. В среду он не смог выйти на площадку из-за растяжения запястья правой руки.