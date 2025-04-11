Лонзо Болл встретился с семьей погибшего человека, чью донорскую хрящевую ткань он получил при трансплантации

«Это было невероятно волнительно. Но в этом столько счастья. Все люди, получившие донорские ткани Алекса, это просто дар свыше. Некоторые матери писали нам трогательные слова. А теперь мы познакомились с Лонзо. Мы счастливы видеть, как люди восстанавливаются благодаря Алексу. Конечно, мы бы хотели, чтобы он был здесь», — сказала мать погибшего, Энджи Рейнхардт.