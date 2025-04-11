Daily Herald: Егор Демин считается лотерейным пиком, такую возможность нельзя упускать

Глубокий поход в турнире NCAA — это нечто особенное. BYU никогда не попадал в «Финал четырех», и стать частью такого достижения было бы невероятно. Но важно понимать: таков и был план, когда Янг привлек Демина в свою программу. Миссия выполнена, и это яркий пример для других топовых новичков: BYU может готовить игроков для НБА за один сезон".