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Daily Herald: Егор Демин считается лотерейным пиком, такую возможность нельзя упускать

Дарнелл Диксон: "Как говорил тренер BYU Кевин Янг на пресс-конференции в понедельник, такие решения всегда очень личные. Демин рассказал журналистам, насколько сложным для него было решение уехать из Прово, потому что у него здесь был действительно отличный опыт.

Общепринятое мнение таково: если ты попадаешь в лотерею драфта, нужно воспользоваться этим, пока ты востребован. Кто знает, что может случиться через год? Играть в НБА было мечтой Демина, и это его путь к ней.

При этом я все еще считаю, что второй сезон с «Кугарз» мог бы дать ему многое в плане опыта.

Глубокий поход в турнире NCAA — это нечто особенное. BYU никогда не попадал в «Финал четырех», и стать частью такого достижения было бы невероятно. Но важно понимать: таков и был план, когда Янг привлек Демина в свою программу. Миссия выполнена, и это яркий пример для других топовых новичков: BYU может готовить игроков для НБА за один сезон".

Джаред Ллойд: "Не уверен, что для Демина в данном случае существует неправильный выбор.

Какой вариант поможет ему развить баскетбольные навыки? Оба.

Какой вариант принесет ему значительные деньги? Оба.

Какой вариант позволит ему столкнуться с сильной конкуренцией? Оба.

Думаю, остаться в BYU — это способ сосредоточиться на улучшении игры, поскольку НБА может быть еще более жестким миром, чем современный студенческий баскетбол, но разница не так велика. И это компенсируется большими деньгами на следующем уровне.

Это то, чего от него ожидали почти все, хотя оставалась небольшая надежда на преимущества еще одного сезона в форме BYU. Ему нужно было выбрать путь, и надеюсь, что это окажется правильным решением для талантливого и симпатичного молодого человека".