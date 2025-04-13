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Леброн Джеймс, Лука Дончич и Остин Ривз пропустят последний матч регулярки

Помимо них во встрече с «Портлендом» не примут участия форварды Дориан Финни-Смит, Руи Хатимура и Макси Клебер.

Источник: Спортс"

Центрвой Джексон Хэйс, форвард Джарред Вандербилт и защитник Гэйб Винсент находятся в списке с пометкой «под вопросом».

Вчера, победив «Хьюстон» (140:109), «озерники» обеспечили себе 3-е место в Западной конференции по итогам регулярного сезона.