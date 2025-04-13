Западная конференция. Расстановка сил перед последним днем регулярного сезона

Четыре команды — «Голден Стэйт», «Денвер», «Клипперс» и «Миннесота» — борются за три гарантированных места в плей-офф. Команда, оставшаяся за бортом, отправится в турнир плей-ин.
Также не определено, где окажутся «Мемфис», «Сакраменто» и «Даллас». «Мемфис» займет 7-е или 8-е место и сыграет в плей-ин, а «Сакраменто» и «Даллас» займут 9-е и 10-е места (в каком порядке — пока неизвестно), причем 9-я команда примет 10-ю в матче на вылет.
Что решается в последних матчах:
«Денвер» против «Хьюстона»: «Наггетс» гарантируют себе 4-е место в случае победы, но могут опуститься до 6-го в случае поражения.
«Клипперс» против «Голден Стэйт»: Победа «Клипперс» может дать им 4-е место (если «Денвер» проиграет) или 5-е (если «Денвер» выиграет). Поражение может опустить их до 7-го места (если «Денвер» и «Миннесота» выиграют). Победа «Уорриорс» закрепит за ними 6-е место, а поражение может отбросить их на 7-е (если «Миннесота» выиграет).
«Юта» против «Миннесоты»: Победа «волков» гарантирует им место в плей-офф. Они могут подняться до 4-го места в случае победы или опуститься до 8-го в случае поражения (если «Мемфис» выиграет).
«Даллас» против «Мемфиса»: «Гриззлис» могут занять 7-е место в случае победы (и поражения «Миннесоты») или опуститься на 8-е (в случае поражения или победы «Миннесоты»). «Маверикс» могут занять 9-е место в случае победы (и поражения «Сакраменто») или 10-е (в случае поражения или победы «Сакраменто»).
«Финикс» против «Сакраменто»: «Кингс» гарантирует себе 9-е место в случае победы, но могут опуститься на 10-е в случае поражения (и победы «Далласа»).
Матчи плей-ин пройдут 15−18 апреля.
Плей-офф НБА стартует 19 апреля.