Западная конференция. Расстановка сил перед последним днем регулярного сезона

«Клипперс» против «Голден Стэйт»: Победа «Клипперс» может дать им 4-е место (если «Денвер» проиграет) или 5-е (если «Денвер» выиграет). Поражение может опустить их до 7-го места (если «Денвер» и «Миннесота» выиграют). Победа «Уорриорс» закрепит за ними 6-е место, а поражение может отбросить их на 7-е (если «Миннесота» выиграет).