Стефен Карри о заключительном матче регулярки: «Не хочу быть слишком драматичным, но это должно быть похоже на седьмую игру серии»

«Не хочу быть слишком драматичным, но это должно быть похоже на седьмую игру серии. Если выиграешь — контролируешь свою судьбу и гарантируешь себе участие в плей-офф. Проиграешь — бросаешь кости. Хорошие команды находят способ побеждать в таких важных матчах, и мы стремимся быть одной из них», — сказал Карри.