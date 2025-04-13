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Стефен Карри о заключительном матче регулярки: «Не хочу быть слишком драматичным, но это должно быть похоже на седьмую игру серии»

«Не хочу быть слишком драматичным, но это должно быть похоже на седьмую игру серии. Если выиграешь — контролируешь свою судьбу и гарантируешь себе участие в плей-офф. Проиграешь — бросаешь кости. Хорошие команды находят способ побеждать в таких важных матчах, и мы стремимся быть одной из них», — сказал Карри.

Источник: Спортс"

Завтра «Голден Стэйт» примет «Клипперс». Победа гарантирует «воинам» 6-е место и прямую путевку в плей-офф, поражение может отправить в турнир плей-ин (если «Миннесота» обыграет «Юту»).