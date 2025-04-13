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Дэмиан Лиллард: «Я знаю, что смогу играть до 39−40 лет. И до этого возраста я буду выходить в старте»

"Я точно не вижу себя тем, кто просто цепляется за место. Я знаю, что смогу играть до 39−40 лет. И до этого возраста я буду выходить в старте, особенно с учетом того, как сейчас устроена игра. Мы видим, что баскетболисты остаются в строю все дольше.

Источник: Спортс"

«Я точно не вижу себя тем, кто просто цепляется за место. Я знаю, что смогу играть до 39−40 лет. И до этого возраста я буду выходить в старте, особенно с учетом того, как сейчас устроена игра. Мы видим, что баскетболисты остаются в строю все дольше. Крис Пол, Леброн — они тому пример. Конечно, они уже не те, что в 26, но они по-прежнему игроки высочайшего уровня. Потому что следят за собой. Я тоже слежу за собой. Я не веду разгульную жизнь», — сказал Лиллард.

34-летний защитник не принимает участия в матчах «Бакс» из-за диагностированного тромбоза глубоких вен.