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Джош Кронке: «Что было бы безумнее — мой поступок на прошлой неделе или такое же решение во время восьмиматчевой победной серии?»

"Что было бы безумнее — мой поступок на прошлой неделе или такое же решение во время восьмиматчевой победной серии?

Источник: Спортс"

Думаю, эти восемь игр скрывали тенденцию, которая развивалась за кулисами и в итоге серьезно повлияла на наш финиш в сезоне", — пояснил Кронке.

«Денвер» одержал восемь побед перед Матчем всех звезд, но лишь одна из них была над будущим участником плей-офф — «Орландо».

Кронке также признался, что всерьез рассматривал кадровые изменения еще в ноябре, когда «Наггетс» стартовали посредственно: «Я действительно чувствовал, что дела идут не в том направлении». Но тогда он дал команде время на адаптацию.