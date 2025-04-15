Джефф Питерсон: «Мне повезло работать с великими игроками, но Ламело уникален. Он делает то, что другим не под силу»

После единственного участия в Матче всех звезд в сезоне-2021/22 (75 игр) защитник «Шарлотт» Ламело Болл больше не приближался к такому количеству проведенных матчей. В этом году он сыграл 47 встреч против 36 и 22 в двух предыдущих сезонах, что Джефф Питерсон считает прогрессом.
«Довольны ли мы этим? Нет. Доволен ли этим Ламело? Тоже нет. Он невероятный боец и понимает — чтобы мы побеждали и оказались там, где хотим быть, он должен оставаться на паркете. Мы предоставляем все ресурсы, а он вкладывает время и силы. Рады, что сезон окончен, теперь он сможет восстановиться и начать следующий год здоровым», — добавил Питерсон.