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Джефф Питерсон: «Мне повезло работать с великими игроками, но Ламело уникален. Он делает то, что другим не под силу»

«Ламело может достичь любого уровня, мы уже видели его на Матче всех звезд. Я недавно сказал ему, что мне повезло работать с великими игроками, но он уникален. Он делает то, что другим не под силу», — сказал Питерсон.

Источник: Спортс"

После единственного участия в Матче всех звезд в сезоне-2021/22 (75 игр) защитник «Шарлотт» Ламело Болл больше не приближался к такому количеству проведенных матчей. В этом году он сыграл 47 встреч против 36 и 22 в двух предыдущих сезонах, что Джефф Питерсон считает прогрессом.

«Довольны ли мы этим? Нет. Доволен ли этим Ламело? Тоже нет. Он невероятный боец и понимает — чтобы мы побеждали и оказались там, где хотим быть, он должен оставаться на паркете. Мы предоставляем все ресурсы, а он вкладывает время и силы. Рады, что сезон окончен, теперь он сможет восстановиться и начать следующий год здоровым», — добавил Питерсон.