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Йован Буха: «Похоже, Лука похудел»

Похоже, он немного похудел. Очевидно, в нем горит огонь. Я слышал об этом от людей из его окружения за последние месяцы, и из его собственных комментариев это следует.
Источник: Спортс"

Конечно, после такого обмена неизбежен шок и даже грусть, и мы это видели. Но Лука — парень обидчивый: у него конфликты с половиной лиги, и с «Миннесотой» у него тоже есть счеты.

Да, он определенно заряжен, и в долгосрочной перспективе это пойдет на пользу его карьере", — заключил Буха.

С момента перехода в «Лейкерс» защитник Лука Дончич в среднем набирает 28,2 очка, 8,1 подбора и 7,5 передачи за 28 матчей в стартовом составе.

Первый матч серии первого раунда плей-офф между «Вулвс» и «озерниками» состоится 20 апреля.