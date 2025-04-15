Крис Хэйнс: «Майк Буденхольцер просил Брэдли Била стать Дрю Холидэем для “Финикса”

Вы знаете, какой Брэдли Бил игрок. Вы знаете, как он зарекомендовал себя в лиге. Просить его изменить свой стиль, да еще и упоминать Дрю Холидэя — человека, с которым Буденхольцер стал чемпионом в «Милуоки», — по словам моего источника, это было воспринято негативно", — рассказал Хэйнс.