Джон Шуманн: «Клипперс» — в шести"

«Клипперс» в шести. Как правило, успех в плей-офф больше коррелирует с тем, как команда играла в начале регулярного сезона, чем с ее игрой в конце. Но «Клипперс» явно стали совсем другой командой с тех пор, как Ленард восстановился и нашел свой ритм. Йокич — по-прежнему лучший игрок в этой серии, но «Лос-Анджелес» — это команда, которая доказала, что может играть на элитном уровне на обоих концах площадки", — написал Шуманн.