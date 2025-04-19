Джон Шуманн: «Клипперс» — в шести"

У «Наггетс»: минуты Йокича вне площадки. Четвертый сезон подряд центровой «Наггетс» лидировал в лиге по разнице показателей «на площадке/вне площадки»: «Денвер» был на 19,8 очка за 100 владений лучше, когда он был в игре (+10,5), чем когда он отдыхал (-9,3).
Трехкратный MVP будет проводить больше времени на паркете в плей-офф, но он не может бегать все 48 минут, и давление ляжет на остальных игроков «Наггетс», чтобы удержать команду на плаву, когда Йокич сидит. Хорошая новость в том, что центровой «Клипперс» Ивица Зубац занимает четвертое место в лиге по разнице показателей «на площадке/вне площадки»: «Лос-Анджелес» был на 12,8 очка за 100 владений лучше, когда он был в игре.
У «Клипперс»: Крис Данн и Деррик Джонс-младший открыты на дуге. Данн и Джонс — одни из главных причин, по которым у «Клипперс» была третья защита в лиге. Но в плей-офф плохих (или просто средних) снайперов часто оставляют без внимания, а «Наггетс», которые защищаются против пик-н-роллов относительно агрессивно, будут позволять открытые трехочковые со слабой стороны площадки.
«Клипперс» постараются, чтобы Норман Пауэлл чаще оказывался на слабой стороне в роли снайпера, но можно быть уверенным, что и Данна, и Джонса часто будут оставлять без присмотра за дугой. Их способность реализовывать открытые броски позволит «Лос-Анджелесу» выставлять свои лучшие защитные составы и может определить исход одной-двух игр.
Одна ключевая цифра, которую нужно знать.
9,8 — По статистике, «Клипперс» были третьей лучшей домашней командой в лиге, опережая соперников на 9,8 очка за 100 владений в «Intuit Dome». Они выиграли 13 из последних 14 домашних матчей, единственное поражение — от «Оклахомы» с разницей в 2 очка.
«Наггетс», в свою очередь, были далеко не так доминирующи дома (+5,4 за 100 владений), как в последних двух сезонах (+9,6 и +10,1). У них была 22-я защита в лиге на домашней площадке, и им будет сложно отыграться, если они уступят в одной из первых двух встреч.
Прогноз.
«Клипперс» в шести. Как правило, успех в плей-офф больше коррелирует с тем, как команда играла в начале регулярного сезона, чем с ее игрой в конце. Но «Клипперс» явно стали совсем другой командой с тех пор, как Ленард восстановился и нашел свой ритм. Йокич — по-прежнему лучший игрок в этой серии, но «Лос-Анджелес» — это команда, которая доказала, что может играть на элитном уровне на обоих концах площадки", — написал Шуманн.