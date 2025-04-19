Стив Эшбернер: «Пэйсерс» — в семи"

У «Пэйсерс»: Халибертон, уроженец Ошкоша, штат Висконсин, совсем не боится «оленей». Его показатели против клуба НБА из родного штата так же хороши или даже лучше, чем против любых других 28 команд: 21,5 очка, 5,2 подбора, 10,4 передачи в среднем за матч при 50% попаданий с игры и почти 40% с трехочковой в 13 матчах регулярного сезона.
Неудивительно, что как играет Халибертон, так играют и «Пэйсерс». В конце концов, он их разыгрывающий и лидер на площадке. Но в этом сезоне этот эффект был особенно заметен. Когда он в первых 25 встречах «Индианы» набирал в среднем 17,5 очка и 8,4 передачи при 42% попаданий, их результат был 10−15. Затем он довел свои показатели до 19,2 очка, 9,6 передачи и 50% попаданий, и «Пэйсерс» выиграли 39 из следующих 56 матчей.
Ах да, и когда Халибертон набирал 20 или больше очков в этом сезоне, его команда почти всегда выигрывала — 25−3.
У «Бакс»: Очевидное неизвестное касательно амбиций «Милуоки» на плей-офф — это доступность Лилларда. 9-кратный участник Матча всех звезд выбыл в середине марта из-за тромбоза глубоких вен правой икры и пропустил последние 14 игр регулярного сезона «Бакс» (результат 10−4).
Как бы серьезно ни было это состояние, «Бакс» и Лиллард сохраняют надежду, что он сможет вернуться к плей-офф. «Скрестим пальцы», — сказал тренер Док Риверс в конце прошлой недели, отметив, что Лиллард уже выполняет броски и легкие пробежки. Перелеты — это проблема при тромбах, поэтому даже хорошая физическая форма защитника необязательно позволит ему вернуться на паркет.
В этом сезоне Лиллард в среднем набирал всего 18,3 очка при 35,5% попаданий против «Пэйсерс», но «Милуоки» нуждается в его огневой мощи, чтобы защитники «Индианы» не могли сосредоточиться только на Адетокумбо. Две звезды «Бакс» в этом сезоне вместе набирали в среднем 55,3 очка за игру — это лучший показатель среди всех дуэтов в лиге.
Одна ключевая цифра, которую нужно знать.
398 — «Пэйсерс» в среднем совершали 398 передач за 24 минуты владения мячом, что является самым высоким показателем для любой команды за последние семь сезонов, согласно данным Second Spectrum. Это уже пятый сезон подряд, когда они входят в топ-4 по движению мяча и игроков.
Нападение «Пэйсерс» было не таким эффективным, как в прошлом сезоне, когда оно занимало второе место. Только «Пеликанс» и «Сиксерс» показали большее падение количества набранных очков за 100 владений по сравнению с прошлым сезоном. Но атака «Индианы» все еще может представлять проблему для чужой защиты, потому что мяч не перестает двигаться. А год назад «Пэйсерс» набирали впечатляющие 121,7 очка за 100 владений в первых двух раундах плей-офф, выбив «Бакс» в шести играх в первом раунде.
В четырех матчах регулярного сезона против «Милуоки» мяч двигался даже больше (403 передачи за 24 минуты владения), но проблема была скорее в защите, так как «Пэйсерс» уступили в трех из четырех встреч.
Прогноз.
«Пэйсерс» в семи играх. Обе команды выходят в плей-офф с хорошей динамикой: «Бакс» выиграли свои последние восемь матчей, а «Индиана» одержала 14 побед в последних 18 матчах и показала результат 15−3 дома после Матча всех звезд. Последнее особенно важно, потому что это первый раз с 2014 года, когда у «Пэйсерс» есть преимущество домашней площадки в плей-офф.
«Бакс» в последнее время получили заряд энергии от Кевина Портера-младшего и Бобби Портиса, вернувшегося после 25-матчевой дисквалификации. Однако у «Индианы» более глубокая ротация, больше игроков, которых можно бросить на Адетокумбо, и решимость снова оказаться в финале Восточной конференции, где они уступили «Селтикс» в мае прошлого года", — написал Эшбернер.