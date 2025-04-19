Стив Эшбернер: «Пэйсерс» — в семи"

Неудивительно, что как играет Халибертон, так играют и «Пэйсерс». В конце концов, он их разыгрывающий и лидер на площадке. Но в этом сезоне этот эффект был особенно заметен. Когда он в первых 25 встречах «Индианы» набирал в среднем 17,5 очка и 8,4 передачи при 42% попаданий, их результат был 10−15. Затем он довел свои показатели до 19,2 очка, 9,6 передачи и 50% попаданий, и «Пэйсерс» выиграли 39 из следующих 56 матчей.