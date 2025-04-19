«Лейкерс» продлили контракт с Робом Пелинкой в роли президента по баскетбольным операциям и генерального менеджера

Пелинка присоединился к «озерникам» в 2017 году в качестве генерального менеджера, а в 2020 году к его должности добавили звание вице-президента по баскетбольным операциям.
Условия нового контракта не разглашаются.
Пелинка нанял Джей Джея Редика на пост главного тренера в прошлом межсезонье, а также совершил громкий обмен с «Далласом» в феврале, получив Луку Дончича.
При помощи специалиста «Лейкерс» подписали Леброна Джеймса в июле 2018 года и обменяли (ныне покинувшего команду) Энтони Дэвиса в июле 2019 года.
В первом полноценном сезоне Пелинки в роли генерального менеджера (2017/18) «Лейкерс» финишировали с результатом 35−47, но уже в 2020 году, во время сокращенного из-за пандемии сезона, завоевали титул чемпионов НБА. С тех пор команда выходила в плей-офф в четырех из пяти сезонов, дойдя до финала Западной конференции в 2023 году.