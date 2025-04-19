«Лейкерс» продлили контракт с Робом Пелинкой в роли президента по баскетбольным операциям и генерального менеджера

В первом полноценном сезоне Пелинки в роли генерального менеджера (2017/18) «Лейкерс» финишировали с результатом 35−47, но уже в 2020 году, во время сокращенного из-за пандемии сезона, завоевали титул чемпионов НБА. С тех пор команда выходила в плей-офф в четырех из пяти сезонов, дойдя до финала Западной конференции в 2023 году.