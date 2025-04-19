Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лейкерс» продлили контракт с Робом Пелинкой в роли президента по баскетбольным операциям и генерального менеджера

«В течение восьми сезонов я полагалась на видение и лидерство Роба, чтобы принимать наилучшие решения для “Лейкерс. Я ценю его профессионализм и партнерство и верю в его способность создать команду, способную бороться за чемпионство для Лос-Анджелеса и фанатов “Лейкерс” по всему миру”, — заявила владелица команды Джини Басс.

Источник: Спортс"

Пелинка присоединился к «озерникам» в 2017 году в качестве генерального менеджера, а в 2020 году к его должности добавили звание вице-президента по баскетбольным операциям.

Условия нового контракта не разглашаются.

Пелинка нанял Джей Джея Редика на пост главного тренера в прошлом межсезонье, а также совершил громкий обмен с «Далласом» в феврале, получив Луку Дончича.

При помощи специалиста «Лейкерс» подписали Леброна Джеймса в июле 2018 года и обменяли (ныне покинувшего команду) Энтони Дэвиса в июле 2019 года.

В первом полноценном сезоне Пелинки в роли генерального менеджера (2017/18) «Лейкерс» финишировали с результатом 35−47, но уже в 2020 году, во время сокращенного из-за пандемии сезона, завоевали титул чемпионов НБА. С тех пор команда выходила в плей-офф в четырех из пяти сезонов, дойдя до финала Западной конференции в 2023 году.