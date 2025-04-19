Сэм Куинн: «Без Трэя Янга на площадке “Атланта” защищалась на уровне “Оклахомы”

«Обе стороны, кажется, давно думают о расставании, но никто не решается сделать первый шаг. Теперь придется. Янг может стать свободным агентом в 2026 году. Если “Хоукс” не хотят его оставлять у себя, им придется обменять его, чтобы не потерять без компенсации. Если сам Янг не хочет оставаться, он откажется от любого предложенного продления.
Вполне возможно, что и игрок, и клуб готовы к расставанию.
Янг — один из лучших создателей бросков в НБА, и есть основания полагать, что у «Хоукс» есть потенциал для роста с ним и молодым костяком, который они вокруг него выстроили. По данным Cleaning the Glass, «Атланта» в этом сезоне опережала соперников на 6+ очков за 100 владений, когда Янг и Джейлен Джонсон были на площадке. Заккари Рисаше и Дайсон Дэниэлс все еще на контрактах новичка и могут прогрессировать. Всем в лиге нужны крайние — а у «Хоукс» их даже в избытке. Это не значит, что им стоило обменивать Деандре Хантера, по сути, ради разгрузки зарплатной ведомости, но здесь есть элементы для построения команды — молодые парни, которые должны прибавлять.
Вопрос в том, способствует ли присутствие Янга этому прогрессу. У «Хоукс» целая армия универсальных крыльев, перспективный молодой центровой Оньека Оконгву и в лице Дэниэлса кандидат в защитники года. Как же они оказались лишь 18-ми в защите? Янг — вероятно, хорошая отправная точка для такого разговора. Без него на площадке «Хоукс» пропускали всего 108,9 очка за 100 владений в этом году. Только «Оклахома» была лучше на протяжении сезона.
С атакой сложнее. Жизнь для всех проще, когда Янг на паркете. Он лидировал в лиге по процентной доле передач в трех из последних четырех сезонов и уже не доминирует на мяче так, как раньше. Его 29,6% использования в этом сезоне — минимальные за карьеру (не считая дебютного года). Были робкие шаги в сторону командной игры — больше заслонов, меньше бесцельного дриблинга, но все равно хватает и того, и другого. Наверное, это потолок Янга. Он никогда не делал столько трехочковых с передачи, сколько нужно, и, несмотря на сравнения с Карри в начале карьеры, никогда не бросал с такой же эффективностью и — что важнее — не двигался без мяча с таким же усердием. Если он не будет забирать на себя огромную долю атак, его ценность для команды резко падает.
Но если будет — он искусственно ограничивает потолок для остальных молодых игроков. Дэниэлс, Рисаше и Джонсон не являются основными организаторами, но у всех троих есть нераскрытый потенциал в игре с мячом. Особенно это касается Дэниэлса, которого многие при драфте-2022 видели разыгрывающим. Часть аргументов в пользу обмена Янга сводится к возможностям, которые откроются для остальных. Распределите его долю атак между новым защитником (полученным в сделке) и тремя перспективными крайними, и вы хотя бы поймете, на что они способны. Стоит ли строить команду вокруг них? Могут ли они играть вместе в команде с амбициями?
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Отношения Янга и «Атланты» с каждым годом становятся все менее гармоничными, но ни одна из сторон не готова к разрыву. Если есть хоть малейшие сомнения, слухи о сделке неизбежно всплывут снова. Хотя, если бы устраивающий всех вариант существовал, его бы уже реализовали", — написал Куинн.
По мнению журналиста, Трэй Янг мог бы помочь «Сакраменто», «Финиксу» и «Денверу».