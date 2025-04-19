Сэм Куинн: «Без Трэя Янга на площадке “Атланта” защищалась на уровне “Оклахомы”

С атакой сложнее. Жизнь для всех проще, когда Янг на паркете. Он лидировал в лиге по процентной доле передач в трех из последних четырех сезонов и уже не доминирует на мяче так, как раньше. Его 29,6% использования в этом сезоне — минимальные за карьеру (не считая дебютного года). Были робкие шаги в сторону командной игры — больше заслонов, меньше бесцельного дриблинга, но все равно хватает и того, и другого. Наверное, это потолок Янга. Он никогда не делал столько трехочковых с передачи, сколько нужно, и, несмотря на сравнения с Карри в начале карьеры, никогда не бросал с такой же эффективностью и — что важнее — не двигался без мяча с таким же усердием. Если он не будет забирать на себя огромную долю атак, его ценность для команды резко падает.