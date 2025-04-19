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Три трехочковых Дэвиона Митчелла в овертайме помогли «Майами» дожать «Атланту»

В матче плей-ин против «Хоукс» защитник «Хит» Дэвион Митчелл не реализовал ни одного из четырех бросков в первой половине и набрал всего 7 очков в основное время, но в овертайме добавил три трехочковых.

Источник: Спортс"

Всего Митчелл записал на свой счет 16 очков (5 из 13 с игры), 3 подбора и 5 передач за 40 минут на паркете.

«Хит» оказались сильнее в овертайме (123:114) и вышли в плей-офф, их соперником по первому раунду станет «Кливленд».