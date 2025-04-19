Яннис Адетокумбо: «Если бы я играл на таком уровне в начале десятых, то у меня было бы 5 MVP подряд»

Каждый год с момента моего прихода в лигу я возвращался улучшенной версией себя. Я работал над своими навыками и показывал прогресс. Наступит день, когда мои ноги перестанут успевать за мозгом, а энергии станет меньше, но этот момент еще не пришел. У меня впереди еще несколько лет пика формы, и каким бы ни был результат, я вернусь еще сильнее — надеюсь, это поможет мне добиться большего в следующий раз.