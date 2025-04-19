Яннис Адетокумбо: «Если бы я играл на таком уровне в начале десятых, то у меня было бы 5 MVP подряд»

«Я искренне считаю, что если бы последние три-четыре, может, пять лет моей карьеры — с 2020 по 2025 год — пришлись бы на период с 2010 по 2015 год, я бы выиграл пять MVP подряд. Но дело в том, что сейчас уровень таланта в лиге как никогда высок. То, что происходит в НБА сегодня, просто невероятно».
Каждый год с момента моего прихода в лигу я возвращался улучшенной версией себя. Я работал над своими навыками и показывал прогресс. Наступит день, когда мои ноги перестанут успевать за мозгом, а энергии станет меньше, но этот момент еще не пришел. У меня впереди еще несколько лет пика формы, и каким бы ни был результат, я вернусь еще сильнее — надеюсь, это поможет мне добиться большего в следующий раз.
Для меня участие в плей-офф — это всегда беспроигрышная ситуация. Если мы побеждаем — отлично, я счастлив, и давайте повторим. Если нет — возвращаемся в «пещеру», запираемся там, концентрируемся, медитируем, прокачиваем навыки, улучшаем питание и вообще весь образ жизни, а затем приходим и завершаем миссию", — сказал Адетокумбо.