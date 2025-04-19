«Я закрою тебя, кстати». Энтони Дэвис и Джа Морэнт вступили в словесную перепалку

Дэвис, держа мяч в руках, сказал Морэнту: «Я закрою тебя, кстати».
Морэнт парировал: «Давай, попробуй!».
Морэнт продолжил повторять «давай», а Дэвис добавил: «Ты же знаешь, я здесь. Ты знаешь, я никуда не уйду. Ты же это понимаешь».
Судья во время перепалки забрал мяч и слегка подвинул Дэвиса, видимо, пытаясь разнять двух звезд.
Энтони Дэвис закончил встречу, набрав 40 очков (16 из 29 с игры) очков и 9 подборов.
Джа Морэнт ответил 22 очками (7 из 24 с игры), 7 подборами и 9 передачами.
Матч закончился победой «Гриззлис» — 120:106. В первом раунде плей-офф они встретятся с «Оклахомой».