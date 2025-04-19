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«Мемфис» уверенно обыграл «Даллас» и вышел в плей-офф на «Оклахому»

Самым результативным игроком «Мемфиса» стал форвард Джарен Джексон-младший, набравший 24 очка (10 из 18 с игры, 4 из 5 из-за дуги), 7 подборов и 4 передачи.

Источник: Спортс"

Форвард «Далласа» Энтони Дэвис ответил 40 очками, реализовав 16 из 29 бросков с игры, 2 из 7 из-за дуги и 6 из 8 штрафных, 9 подборами, 2 передачами и 1 блок-шотом.

Первый матч 1-го раунда плей-офф между «Оклахомой» и «Мемфисом» состоится 20 апреля.