«Эй, а как обыграть эту команду?» Тайрон Лю не советовался с Майклом Мэлоуном перед серией с «Денвером»

Слишком свежа рана, чтобы копаться в голове у человека, которого только что уволили, хотя два года назад он привел команду к чемпионству. Я не стал так делать. Нет, из уважения к нему я не стал этого делать", — сказал Лю.
Мэлоун был уволен с поста главного тренера «Денвера» в начале апреля, когда до конца регулярного сезона-2024/25 оставалось три игры.
Мэлоун — лучший тренер в истории «Денвера» по количеству побед в регулярке (471) и плей-офф (44). Кроме того, он единственный, кто привел «Наггетс» к титулу НБА (в 2023 году).