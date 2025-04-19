Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Эй, а как обыграть эту команду?» Тайрон Лю не советовался с Майклом Мэлоуном перед серией с «Денвером»

«Я не хотел ему писать, потому что если человека увольняют, не стоит писать ему что-то вроде: “Эй, а как обыграть эту команду?”. Это было бы неуважительно по отношению к нему.

Слишком свежа рана, чтобы копаться в голове у человека, которого только что уволили, хотя два года назад он привел команду к чемпионству. Я не стал так делать. Нет, из уважения к нему я не стал этого делать", — сказал Лю.

Мэлоун был уволен с поста главного тренера «Денвера» в начале апреля, когда до конца регулярного сезона-2024/25 оставалось три игры.

Мэлоун — лучший тренер в истории «Денвера» по количеству побед в регулярке (471) и плей-офф (44). Кроме того, он единственный, кто привел «Наггетс» к титулу НБА (в 2023 году).