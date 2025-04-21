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Стеф Карри набрал 31 очко в первом матче с «Рокетс»

В гостевой встрече с «Хьюстоном» Карри за 39 минут набрал 31 очко, 12 из 19 с игры, 5 из 9 с дуги, 6 подборов и 3 передачи.

Вторым по результативности в составе «Голден Стэйт» стал Джимми Батлер. У него за 42 минуты 25 очков, 10 из 19 с игры, 7 подборов, 6 передач и 5 перехватов.

«Уорриорс» отобрали у соперника преимущество домашней площадки — 95:85.