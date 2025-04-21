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НБА объявила основных претендентов на награды по итогам регулярного сезона

На приз «Самый ценный игрок» претендуют центровой «Денвера» Никола Йокич, защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.

Приз «Лучший новичок» года оспаривают защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл, форвард «Атланты» Заккари Рисаше и форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс.

На звание «Лучшего защищающегося игрока» выдвинуты форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, форвард «Кливленда» Эван Мобли и защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс.

«Самым прогрессирующим игроком» сезона могут стать защитник «Детройта» Кейд Каннингем, защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс или центровой «Клипперс» Ивица Зубац.

Приз «Лучший шестой игрок» получит кто-то из тройки защитников: Малик Бизли («Детройт»), Тай Джером («Кливленд») или Пэйтон Притчард («Бостон»).

Награда «Лучший игрок клатча» достанется защитнику «Никс» Джейлену Брансону, защитнику «Миннесоты» Энтони Эдвардсу или центровому «Денвера» Николе Йокичу.

На награду «Тренер года» номинированы: Кенни Эткинсон («Кливленд»), Джей Би Бикерстафф («Детройт»), Име Удока («Хьюстон»).