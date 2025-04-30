Стефон Касл — лучший новичок сезона-2024/25

В регулярном сезоне-2024/25 Касл набирал в среднем 14,7 очка, 3,7 подбора, 4,1 передачи и 0,9 перехвата за 26,7 минуты. Он был лучшим среди новичков по результативности, четвертым — по передачам и шестым — по перехватам.