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Стефон Касл — лучший новичок сезона-2024/25

Среди 100 журналистов, участвующих в голосовании, 92 отдали Стефону Каслу первое место.

Касл — четвертый игрок «Сперс», заслуживший награду. До него ее получали Дэвид Робинсон (1989/90), Тим Данкан (1997/98) и Виктор Вембаньяма (2023/24).

«Сперс» — первый клуб, игрокам которого удается взять два таких приза подряд после «Миннесоты» (Эндрю Уиггинс получил приз за сезон-2014/15, а Карл-Энтони Таунс — за сезон-2015/16).

В регулярном сезоне-2024/25 Касл набирал в среднем 14,7 очка, 3,7 подбора, 4,1 передачи и 0,9 перехвата за 26,7 минуты. Он был лучшим среди новичков по результативности, четвертым — по передачам и шестым — по перехватам.