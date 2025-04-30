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Яннис Адетокумбо об инциденте с отцом Тайриза Халибертона: «Верю в то, что победитель должен быть скромным. Я уже брал титул, в отличие от них»

Отец разыгрывающего «Индианы» прицепился к нему после победы «Пэйсерс» в серии 1-го раунда плей-офф (4−1).

Источник: Спортс"

"Мне кажется, что победитель должен быть скромным. Многие говорят, что после победы можно поливать противника помоями, проявлять неуважение. Я так не думаю. Я уже брал титул, в отличие от них. Это ничего особо не значит, я не пытаюсь принизить их успех. Но после моих побед моя мать не позволяла себе даже выйти на площадку, чтобы обнять сына.

Но после этого поражения, на пике эмоций, какой-то фанат, которого я сразу и не опознал, начал кидаться на меня с полотенцем с лицом Тайриза Халибертона, крича: «Вот что мы, #####, делаем!».

Это очень неуважительно", — отозвался Адетокумбо на пресс-конференции.