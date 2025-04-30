Яннис Адетокумбо об инциденте с отцом Тайриза Халибертона: «Верю в то, что победитель должен быть скромным. Я уже брал титул, в отличие от них»

"Мне кажется, что победитель должен быть скромным. Многие говорят, что после победы можно поливать противника помоями, проявлять неуважение. Я так не думаю. Я уже брал титул, в отличие от них. Это ничего особо не значит, я не пытаюсь принизить их успех. Но после моих побед моя мать не позволяла себе даже выйти на площадку, чтобы обнять сына.