Тайриз Халибертон об инциденте после матча: «Мой отец был неправ, поговорил с ним и позже свяжусь с Яннисом Адетокумбо»

"Я не знал, что там случилось, пока мне не показали видео в раздевалке. Обсудил ситуацию с отцом, не согласен с его поведением в этой ситуации. Баскетбол — это баскетбол, пусть все остается на площадке. Он перевозбудился из-за моего победного броска. Мы договорились, что лучше я буду подходить к нему.
Позже свяжусь с Яннисом, мой отец был неправ.
Эта серия запомнилась войной слов и разной показухи. Это результат соперничества, которое выросло между нашими командами. Но мы все взрослые люди и разберемся с этим«, — заключил разыгрывающий “Пэйсерс”.