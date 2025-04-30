Бросок Тайриза Халибертона (26 + 9 передач) на последних секундах принес «Индиане» победу в овертайме и серии с «Бакс»

«Пэйсерс» проигрывали на 7 очков за 40 секунд до конца овертайма, но сумели вырвать победу — 119:118, совершив рывок 8:0. Халибертон забросил решающий двухочковый после прохода за 1,1 секунды до финальной сирены.
Защитник «Бакс» Гэри Трент провел еще один яркий матч, набрав 33 очка (12 из 25 с игры, 8 из 17 из-за дуги) и 5 подборов. Яннис Адетокумбо оформил выдающийся трипл-дабл — 30 очков, 20 подборов, 13 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.
«Индиана» завершила серию со счетом 4−1 и вышла во второй раунд, команду ждет встреча с «Кливлендом».