Бросок Тайриза Халибертона (26 + 9 передач) на последних секундах принес «Индиане» победу в овертайме и серии с «Бакс»

Разыгрывающий Индианы набрал 26 очков, 5 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота при 1 потере за 42 минуты на площадке. Халибертон реализовал 10 из 22 бросков с игры, 2 из 10 трехочковых и 4 из 4 штрафных.