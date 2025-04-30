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Рик Карлайл: «Эта победа войдет в историю “Пэйсерс”

«Индиана» завершила серию с «Милуоки», отыграв 7 очков отставания на последней минуте матча, несмотря на выдающееся выступление форварда Янниса Адетокумбо (30+20+13) и защитника Гэри Трента (33 очка, 8 из 17 из-за дуги).

Источник: Спортс"

«Когда речь идет о вере в себя, у Тайриза Халибертона железная воля. Он предельно упорно оттачивает свое мастерство, работает над компонентами своей игры. Сильно напоминает мне Реджи Миллера. Эта победа войдет в историю команды», — заключил главный тренер Рик Карлайл.

Разыгрывающий Тайриз Халибертон совершил несколько промахов в концовке основного времени матча, но исправился победным броском за секунду до финальной сирены.

«Я немного упал духом после промахов. Но мои партнеры подбодрили меня, сказали, что у нас будет шанс на победу, и они доверятся мне в этом», — признался защитник.