Рик Карлайл: «Эта победа войдет в историю “Пэйсерс”

«Когда речь идет о вере в себя, у Тайриза Халибертона железная воля. Он предельно упорно оттачивает свое мастерство, работает над компонентами своей игры. Сильно напоминает мне Реджи Миллера. Эта победа войдет в историю команды», — заключил главный тренер Рик Карлайл.
Разыгрывающий Тайриз Халибертон совершил несколько промахов в концовке основного времени матча, но исправился победным броском за секунду до финальной сирены.
«Я немного упал духом после промахов. Но мои партнеры подбодрили меня, сказали, что у нас будет шанс на победу, и они доверятся мне в этом», — признался защитник.