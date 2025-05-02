Трехочковый бросок Джейлена Брансона стал решающим в близкой концовке 6-го матча серии с «Детройтом»

В четвертой четверти «Пистонс» совершили рывок 20:2 и вышли вперед на 7 очков за 2.35 до конца матча. «Никс» смогли ответить своей серией из 11 очков.
В полуфинале конференции «Нью-Йорк» встретится с «Бостоном».
Брансон реализовал ключевой трехочковый бросок за 4,3 секунды до конца, приведя «Нью-Йорк» к победе над «Детройтом» со счетом 116:113 и выходу во второй раунд плей-офф (4−2).
В четвертой четверти «Пистонс» совершили рывок 20:2 и вышли вперед на 7 очков за 2.35 до конца матча. «Никс» смогли ответить своей серией из 11 очков.
В полуфинале конференции «Нью-Йорк» встретится с «Бостоном».