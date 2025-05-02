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Джейлен Брансон: «Осар Томпсон заставил меня попотеть»

«Было тяжело играть против этого парня. Он топовый баскетболист. И я сказал ему прямо в лицо после серии: ты заставил меня попотеть. Испытываю к нему большое уважение», — сказал Брансон.

Источник: Спортс"

В среднем за серию с «Пистонс» защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон записывал на свой счет 31,5 очка.

Форвард «Детройта» Осар Томпсон не получил ни одного голоса в борьбе за «Лучшего защищающегося игрока года».