Джейлен Брансон: «Осар Томпсон заставил меня попотеть»

В среднем за серию с «Пистонс» защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон записывал на свой счет 31,5 очка.
Форвард «Детройта» Осар Томпсон не получил ни одного голоса в борьбе за «Лучшего защищающегося игрока года».
«Было тяжело играть против этого парня. Он топовый баскетболист. И я сказал ему прямо в лицо после серии: ты заставил меня попотеть. Испытываю к нему большое уважение», — сказал Брансон.
В среднем за серию с «Пистонс» защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон записывал на свой счет 31,5 очка.
Форвард «Детройта» Осар Томпсон не получил ни одного голоса в борьбе за «Лучшего защищающегося игрока года».