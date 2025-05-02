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Джеймс Харден (28 очков), Кавай Ленард (27) и Норман Пауэлл (24) обеспечили «Клипперс» победу в 6-м матче серии с «Денвером»

Харден провел на паркете 47 минут, реализовав 10 из 20 бросков с игры, включая 3 из 8 трехочковых. Защитник собрал 6 подборов и отдал 8 передач при 4 потерях.

Источник: Спортс"

Форвард Кавай Ленард добавил 27 очков (11 из 22 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 3 из 4 с линии), 10 подборов и 5 передач за 39 минут на паркете.

Защитник Норман Пауэлл записал на свой счет 24 очка, попав 9 из 15 бросков с игры, включая 2 из 6 трехочковых.

В составе «Денвера» самым результативным стал центровой Никола Йокич — 25 очков (11 из 22 с игры, 2 из 4 из-за дуги). За 42 минуты на площадке серб также собрал 7 подборов и отдал 8 передач при 4 потерях.

Защитник Джамал Мюррэй добавил 21 очко (9 из 19 с игры, 2 из 6 трехочковых), 8 подборов и 8 передач при 3 потерях.

7-й матч серии состоится 4 мая.