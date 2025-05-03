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Дэмиан Лиллард перенес операцию на ахилле

В пятницу Лилларду сделали операцию по восстановлению левого ахиллова сухожилия.
Источник: Спортс"

По информации клуба, операцию в Лос-Анджелесе провел доктор Нил Элаттраш при участии ортопеда команды доктора Кэрол Веттер.

Лилларда пришлось увести с площадки в середине первой четверти 4-й игры серии первого раунда против «Пэйсерс», где «Бакс» проиграли со счетом 103:129. В понедельник клуб подтвердил, что семикратный участник сборных всех звезд НБА порвал ахиллово сухожилие.

«Милуоки» остался без Лилларда в пятой игре и уступил в овертайме 118:119, позволив «Индиане» завершить серию до четырех побед.

34-летний Лиллард в этом сезоне вошел в топ-10 НБА по очкам (24,9) и передачам (7,1) и был выбран на Матч всех звезд в девятый раз.