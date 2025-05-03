Брайан Уиндхорст: «Попович верил в развитие ассистентов так же, как и молодых игроков»

Он также помог подготовить себе замену, постепенно увеличивая ответственность Джонсона во время его работы на скамейке. Даже до того, как Джонсон был назначен исполняющим обязанности главного тренера, Попович часто поручал ему разрабатывать стратегию в концовках матчей. За эти годы многие ассистенты рассматривались как некие «главные тренеры в перспективе» в Сан-Антонио. Потому что Попович верил в развитие ассистентов так же, как и молодых игроков — выявляя тех, кто, по его мнению, обладал высоким потенциалом, и помогая им расти.