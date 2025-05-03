Брайан Уиндхорст: «Попович верил в развитие ассистентов так же, как и молодых игроков»

"В клубе — облегчение и ясность. Попович определенно размышлял о продолжении тренерской карьеры в последние месяцы, поэтому его заявление о том, что он не вернется в течение сезона, не содержало никаких подробностей о его будущем. Но были опасения за здоровье прославленного тренера. После недавнего инцидента, потребовавшего обращения в больницу, беспокойство за Поповича только усилилось.
«Сперс» остались в отличном положении благодаря Поповичу. Он выиграл пять чемпионатов в качестве тренера, но справедливо будет сказать, что одним из его величайших достижений стал четкий план преемственности.
«Он принял на себя множество поражений в последние годы, хотя мог этого избежать: это был очень бескорыстный поступок, — рассказал ESPN один из функционеров лиги. — Команду ждет успех. К сожалению для него, он не будет на тренерской позиции, но всем очевидно, насколько он повлиял на следующее поколение команды».
Помимо готовности пройти через самые сложные этапы реконструкции команды в последние годы работы, Попович помог создать и поддерживать знаменитую культуру. Многие организации годами пытались скопировать ее, переманивая сотрудников его фронт-офиса и тренерского штаба. Эта культура сохранится еще долго после его ухода с поста.
Он также помог подготовить себе замену, постепенно увеличивая ответственность Джонсона во время его работы на скамейке. Даже до того, как Джонсон был назначен исполняющим обязанности главного тренера, Попович часто поручал ему разрабатывать стратегию в концовках матчей. За эти годы многие ассистенты рассматривались как некие «главные тренеры в перспективе» в Сан-Антонио. Потому что Попович верил в развитие ассистентов так же, как и молодых игроков — выявляя тех, кто, по его мнению, обладал высоким потенциалом, и помогая им расти.
Если бы эта вакансия была открыта (а ее никогда не было, поскольку «Сперс» решали все вопросы четко и тихо), она считалась бы одной из лучших в лиге. Как только стало известно, что Попович уходит с поста тренера, но остается президентом, в лиге поняли, что выбор, скорее всего, падет на Джонсона. Иногда сохранение дел «в семье» в НБА создает проблемы. Но в Сан-Антонио это секретный соус.
Попович всегда ценил это и защищал. И лига знает, что он передает это дальше", — написал Уиндхорст.