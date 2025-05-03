Джон Шуманн: «Бостон» пройдет «Никс» в 5 матчах"

«Нападение “Селтикс” работает очень просто. Они хотят выцеливать слабейших защитников соперника при помощи Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. Эти игроки атакуют слабых защитников, создают преимущество, что приводит к хорошему броску. И Тейтум, и Браун могут обыграть любого один на один, но их атака наиболее эффективна, когда они вынуждают соперника помогать, а “Селтикс” выполняют трехочковые с передачи.
У «Никс» в стартовой пятерке три хороших защитника, и можно ожидать, что О Джи Ануноби и Джош Харт изначально будут опекать Тейтума и Брауна соответственно. Но Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс уязвимы в защите… и их будут атаковать очень часто в ближайшие две недели.
«Селтикс» заставили Таунса защищаться в 134 пик-н-роллах (51 на 100 владений) по ходу регулярного сезона — это самый высокий показатель среди всех защитников против «Бостона». 31 пик-н-ролл, где Брансон был защитником на человеке, ставящим заслон, это пятое место, да и «Пистонс» успешно атаковали его в первом раунде.
Эту серию во многом определит то, насколько хорошо Брансон и Таунс справятся с этими пик-н-роллами и насколько эффективно остальные игроки «Никс» будут страховать их. То, что «Селтикс» отдали всего 68% передач под свои трехочковые в матчах против «Никс» — это хоть сколько-то позитивный момент для защиты Нью-Йорка, которая была разгромлена во всех четырех играх.
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За четыре матча регулярного сезона «Селтикс» реализовали на 39 трехочковых больше, чем «Никс». Это четвертый самый большой разрыв в регулярных чемпионатах за 46 сезонов существования трехочковой дуги. «Селтикс» повторили рекорд НБА по количеству трехочковых за матч (29) в победе над «Никс» в первом матче сезона, а затем реализовали на 10, 3 и 8 трехочковых больше в следующих трех встречах.
«Никс» потребуется, чтобы такие игроки, как Харт, Микэл Бриджес (7 из 22 с дальней дистанции против «Бостона») и Ануноби (2 из 15), бросали точнее. Им также нужно будет освобождать Таунса для бросков с периметра. В этом сезоне против «Селтикс» он выбросил всего 11 трехочковых (2,9 за 36 минут, его второй худший показатель против любого соперника).
С другой стороны, «Никс» в целом хорошо ограничивали трехочковые соперников, заняв шестое место по соотношению таких бросков (40,7% от всех бросков оппонентов) в регулярном сезоне. Но против «Селтикс» этот показатель составил 53,9% в четырех матчах, а нежелание «Никс» размениваться с Брансоном или Таунсом должно позволить «Селтикс» разрушать защиту и получать хорошие моменты для бросков с передачи.
Прогноз: «Селтикс» в пяти играх.
«Никс», возможно, одержат свою первую победу против одной из трех лучших команд лиги (0−10 против Бостона, «Кливленда» и «Оклахомы»), но представить себе четыре победы сложно. Все четыре их победных матча против «Пистонс» могли сложиться иначе, а действующие чемпионы — куда более талантливый соперник", — написал Шуманн.