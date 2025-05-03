Джон Шуманн: «Бостон» пройдет «Никс» в 5 матчах"

Эту серию во многом определит то, насколько хорошо Брансон и Таунс справятся с этими пик-н-роллами и насколько эффективно остальные игроки «Никс» будут страховать их. То, что «Селтикс» отдали всего 68% передач под свои трехочковые в матчах против «Никс» — это хоть сколько-то позитивный момент для защиты Нью-Йорка, которая была разгромлена во всех четырех играх.